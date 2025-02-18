الهلال يفوز على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

كتب - محمد الميموني:

فاز الهلال على نظيره الوصل اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على نظيره بنتيجة 2 - 0 على ملعب استاد زعبيل بالإمارات.

وجاء الهدف الأول لصالح الهلال بقدم اللاعب ماركوس ليو ناردو في الدقيقة الـ13، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 11 نقطة.