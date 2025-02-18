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شاهد هدف تقدم الأهلي للناشئين على باريس سان جيرمان في بطولة الكأس الدولية

06:24 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

احتفال الأهلي بالهدف الاول في مرمى باريس

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كتب - محمد القرش:

سجل فريق الأهلي للناشئين مواليد 2009 هدف التقدم على باريس سان جيرمان، في المباراة الجارية الأن ضمن مواجهات بطولة "الكأس الدولية" الودية.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كاشيوا ريسول وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تضم المجموعة الأولى أكاديمية أسباير القطرية، وأكاديمية محمد الخامس المغربية، ورينجرز الاسكتلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتضم بعثة الأهلي في قطر الكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وأسامة زكي مديرًا فنيًّا للفريق، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وباهر عبد العزيز إداريًّا، وأحمد عبد الله عيد محلل الأداء.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كاشيوا ريسول وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تضم المجموعة الأولى أكاديمية أسباير القطرية، وأكاديمية محمد الخامس المغربية، ورينجرز الاسكتلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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