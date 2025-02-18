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مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في البطولة الودية الدولية

05:44 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - محمد القرش:

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة المدير الفني، أحمد الكأس، للمشاركة في بطولة المغرب الودية التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير 2025.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة 3 مواجهات في البطولة الودية الدولية ضد كل من، المغرب وزامبيا والسنغال.

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين

مصر ضد المغرب - 18 فبراير - 8 مساء

مصر ضد زامبيا - 20 فبراير - 6 مساء

مصر ضد السنغال - 22 فبراير - 8 مساء

قائمة منتخب مصر للناشئين

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - فادي وائل - ياسين حاتم.

خط الدفاع: فارس فخري - آدم محمد - أدهم فريد - معاذ فوزي - سيف رفعت- حمزة الدجوي - مهند الشامي.

خط الوسط: بلال عطية - عمر العدوي - محمد شريف - علي بسيوني - سلمان صفوت.

خط الهجوم: كريم جمعة - عبد العزيز الزغبي - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب - محمد حمد - أنس رشدي.

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منتخب مصر للناشئين مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين قائمة منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس السنغال
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