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كتب- محمد عبدالهادي:

يعتبر عقد المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع نادي مونتيري المكسيكي، أحد أكثر العقود المثيرة في انتقالات اللاعبين، بسبب ما يحتويه على بنود وصفها البعض بالـ"مجنونة".

عقد راموس مع مونتيري المكسيكي

وانضم راموس إلى صفوف مونتيري المكسيكي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعام واحد مع خيار التمديد، وذلك عقب رحيله عن إشبيلية في نهاية موسم 2023-2024.

أبرز بنود عقد سيرجيو راموس مع مونتيري المكسيكي

نقل موقع "سبورت بايبل" عن أحد مقدمي بودكاست "Footy Culture" بعض البنود التي وصفها بـ"المجنونة" في عقد راموس، والتي جاء أبرزها كالتالي:

1_ حرية اختيار المكافآت الخاصة والمزايا الفاخرة.

2_ اختيار المباريات التي يريد خوضها، مما يمنحه حرية تحديد مشاركاته.

3_ مكافآت خاصة بالمشاركة في كأس العالم للأندية، إلى جانب حوافز إضافية عند اللعب كأساسي.

4_ توليه شارة القيادة مباشرةً، بناءً على طلبه.

5_ حوافز مالية عند تسجيل الأهداف أو صناعة التمريرات الحاسمة.

6_ حصوله على نسبة 2% من مبيعات القمصان التي تحمل اسمه ورقمه.

7_ اختيار الرقم 93 لقميصه، وامتلاكه حقوق صورته بالكامل.

8_ إمكانية التفاوض مع أي نادٍ آخر في أي وقت دون قيود.

9_ توفير خدمات لوجستية شاملة، تشمل السكن والحراسة الأمنية له ولعائلته.

10_ طلبه السكن بالقرب من زميله سيرجيو كاناليس وتخصيص سائق خاص متاح له على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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