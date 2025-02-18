كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة جديدة نحو توسيع استثماراته الرياضية، دخل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عالم ملكية الأندية، حيث استحوذ مع مجموعة من المستثمرين على غالبية أسهم نادي إف سي ألفيركا البرتغالي.

بهذه الخطو سار فينيسيوس على نفس خطى زميله في ريال مدريد، كيليان مبابي، الذي دخل أيضًا عالم الاستثمار الرياضي في نادي كان الفرنسي.

نادي ألفيركا البرتغالي يعلن بيع 80% من ملكيته

أكد ريكاردو فيسينتين، المالك السابق للنادي، أنه قام ببيع حصته التي تتراوح بين 70 و80% من أسهم النادي إلى فينيسيوس وشركائه.

وذكر النادي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن فيسينتين نقل مشاركته في النادي لمجموعة من المستثمرين الإسبان والبرازيليين.

سيستمر ماتيوس أورنيلاس، الرئيس التنفيذي الحالي للنادي، في إدارة شؤون ألفيركا حتى نهاية الموسم، مع إعلان قريب عن تفاصيل الملاك الجدد الذين سيتعاونون مع فينيسيوس في هذه المغامرة الاستثمارية. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة حتى الآن.

أين يقع نادي ألفيركا البرتغالي؟

نادي ألفيركا يقع في ضاحية ألفيركا دو ريباتيجو بالقرب من لشبونة، ويحتل حالياً المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، متأخراً بنقطتين فقط عن المتصدر تونديلا، مما يجعله قريبًا من تحقيق حلم العودة إلى الدوري الممتاز.

تاريخيًا، لعب النادي خمس مواسم في الدوري البرتغالي الممتاز، ليعاني لاحقًا من أزمة مالية تسببت في إفلاسه عام 2005، قبل أن يعود إلى الحياة في 2021، وهو الآن في طريقه لاستعادة مكانته في قمة الكرة البرتغالية.

اقرأ أيضًا:

"قصة كروية حزينة بروسيا".. فاز فريقهما بـ10 أهداف ثم توفيا بعد ساعات (صور)

بعد تمديد عقده.. هالاند يشتري ثانِ أغلى سيارة في العالم