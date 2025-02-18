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صلاح ضد مرموش.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

04:16 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    محمد صلاح ومرموش
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    مرموش وصلاح ومصطفى محمد
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    عمر مرموش ومحمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

سيتولى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور إدارة المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من جاري بيسويك ولي بيتس كمساعدين، فيما سيكون آندي مادلي حكمًا رابعًا.

وتم تكليف ستيوارت أتويل بإدارة تقنية الفيديو (VAR)، وسيساعده في ذلك آدم نون.

وتعد هذه المباراة من أبرز اللقاءات في الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 57 نقطة حصدهم من 24 مباراة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 25 مباراة.

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ليفربول ضد مانشستر سيتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي
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