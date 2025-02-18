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"قصة كروية حزينة بروسيا".. فاز فريقهما بـ10 أهداف ثم توفيا بعد ساعات (صور)

03:32 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    دانييل خيلوبوك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح فريق بوز روغريس في الفوز بنتيجة 10-6 خلال مباراة ببطولة يكاترينبورغ لفرق الهواة في روسيا لتعيش جماهيره ليلة سعيدة قبل أن يتغير الحال خلال ساعات.

لاعبان من فريق بوز روغريس توفيّا بعد ساعات من الفوز الكبير الذي حققه فريقهما خلال نومهما؛ إذ تفاجأ ذويهم في اليوم التالي بوفاتهما.

دانييل خيلوبوك صاحب الـ 33 عاماً كان قد شارك بالمباراة فيما لم يشارك زميله يان جورافليف صاحب الـ32 وحين خلدا للنوم عقب نهاية اليوم توفيّا ليلة الجمعة الماضية.

وذكر تقرير نشره موقع 66.ru المحلي، عن أقارب اللاعبين الراحلين إنها تعرضا لتوقف في عضلة القلب خلال نومهما.

ومن جانبها فتحت الشرطة الروسية تحقيقات للتحقق من سبب الوفاة للاعبين؛ إذ تنتظر نتائج التشريح.

وقالت والدة اللاعب يان جورافليف، خلال التقرير ذاته إن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل أن يموت بل عاد من المباراة وذهب إلى السرير كالمعتاد ولكن وجدته في الصباح متوفيًا، مشيرة إلى أن ابنها كان يعيش لأجل الرياضة.

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وفاة اللاعبين بالملاعب الدوري الروسي بطولة يكاترينبورغ لفرق الهواة
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