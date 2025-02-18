كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية واقعة مؤسفة لأحد لاعبي نادي Minehead AFC وهم يتعرضون للضرب بعد هزيمة الفريق على أرضه بنتيجة 2-1 أمام Stockwood Green في دوري مقاطعة سومرست لكرة القدم بإنجلترا.

ماذا حدث بين جماهير ماينهيد ولاعب الفريق؟

بعد تلقي هدف متأخر، كان اللاعبون يحملون معداتهم إلى غرف تبديل الملابس عندما واجههم مجموعة من مشجعيهم، وتم تبادل الكلمات بسبب الهزيمة قبل أن يندلع شجار عنيف.

بدأت الأحداث بالدفع ثم تبادل اللاعبون والجماهير اللكمات، وانتهى الأمر بأحد اللاعبين إلى المصارعة مع خمسة مشجعين، بينما دخل لاعب آخر إلى الملعب حاملاً أعلام الزاوية.

وانضم المزيد من المشجعين إلى الاشتباك، ووجهوا اللكمات إلى اللاعب الذي كافح للهرب، وفي النهاية تمكن من الفرار وركض إلى غرف تبديل الملابس.

وتدخل آخرون لفض الشجار، وأغلق باب غرفة تبديل الملابس بسرعة لمنع المشجعين الغاضبين من الدخول، ثم صاح رجل عبر الزجاج: "ابتعدوا.. ابتعدوا".

وخرج حارس مرمى ماينهيد في وقت لاحق، محاولاً على ما يبدو تهدئة الأمور.

وأصدر النادي بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "نحن على دراية كاملة بالحادث الذي وقع في النادي ظهر أمس ونشعر بخيبة أمل، إن التحقيق جارٍ في هذا الأمر، وتشارك فيه الجهات المعنية، ونظرًا لأن هذا التحقيق جارٍ، فلن ندلي بمزيد من التعليقات من جانبنا خلال هذا الوقت".

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