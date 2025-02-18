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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب المهاجم الهولندي بصفوفه كودي جاكبو عن مباراة أستون فيلا، بسبب إصابته بكدمة تعرض لها قبل مباراة ولفرهامبتون الماضية.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدور يالإنجليزي

وأشار سلوت في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء إلى أن جاكبو قريب من العودة للمشاركة في المباريات، لكن المدافع جو جوميز سيغيب لفترة أطول بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد يحتاج إلى جراحة.

وأشار سلوت إلى أن جوميز سيكون غائبًا عن الفريق في فترة حاسمة من الموسم، مع الأمل في أن يعود للمشاركة في الجولات الأخيرة.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد 25 جولة، بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

يذكر أن مواجهة ليفربول وأستون فيلا هي مباراة مقدمة من الجولة 29 بسبب وصول ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة.

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