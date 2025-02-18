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كتب- محمد عبدالهادي:

قام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بخطوة مفاجئة بعد توقيعه لعقد ضخم مع مانشستر سيتي الشهر الماضي، والذي رفع راتبه بشكل غير مسبوق، حيث أقدم على شراء سيارة فاخرة كأول خطوة له بعد هذا الاتفاق الكبير.

وحصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على عقد جديد جعل راتبه يرتفع بشكل كبير ليصل إلى 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مع احتساب المكافآت والامتيازات.

هذا العقد الفريد الذي وقع عليه هالاند الشهر الماضي يربطه بفريقه حتى عام 2034، لمدة تسع سنوات ونصف، من دون وجود شرط جزائي فيه.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن هالاند قرر شراء سيارة فاخرة بعد هذا العقد، وهي "بورش 911 GT3" برتقالية اللون، وتبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، لتكون ثانِ أغلى سيارة في العالم.

هالاند شوهد مؤخراً وهو يقود سيارته الجديدة، التي يستخدمها أحياناً للانتقال من قصره الفاخر إلى ملعب الاتحاد.

وعلى الصعيد الرياضي، يحتل هالاند حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي

ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادماً من بروسيا دورتموند، لعب هالاند 133 مباراة وسجل 117 هدفاً وصنع 17 هدفاً.

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