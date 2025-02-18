كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي، مسجلًا أول ثلاثية "هاتريك" له في البطولة، ليحقق إنجازًا سريعًا مقارنة بمواطنه محمد صلاح، الذي استغرق وقتًا أطول للوصول إلى أول ثلاثة أهداف له في البريميرليج.

في هذه السطور، يستعرض "مصراوي"، كيف نجح مرموش في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ومقارنته ببداية صلاح في المسابقة.

سجل مرموش أول ثلاثية "هاتريك" له في الدوري الإنجليزي، خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25.

وجاءت ثلاثية مرموش خلال 15 دقيقة فقط، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم أكمل الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 33.

وكان مرموش قد فشل في التسجيل في أول مباراتين له بالبريميرليج أمام تشيلسي وأرسنال، قبل أن ينفجر تهديفيًا في لقائه الثالث ضد نيوكاسل.

كيف تفوق عمر مرموش على محمد صلاح؟

احتاج عمر مرموش إلى 176 دقيقة فقط ليسجل أول ثلاثة أهداف له في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 74 دقيقة ضد تشيلسي و72 دقيقة أمام أرسنال، قبل أن ينجح في هز شباك نيوكاسل بثلاثية في أول 33 دقيقة من المباراة.

وبذلك، تفوق مرموش على مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي استغرق وقتًا أطول للوصول إلى أول ثلاثة أهداف له في البريميرليج.

فقد احتاج صلاح إلى 587 دقيقة لتحقيق ذلك، منها 530 دقيقة قضاها مع تشيلسي خلال موسمي 2013-2014 و2014-2015، حيث سجل هدفين فقط خلال تلك الفترة.

أما بعد انتقاله إلى ليفربول، فقد احتاج صلاح إلى 280 دقيقة لتسجيل أول ثلاثة أهداف له مع "الريدز"، إذ أحرز هدفه الأول بقميص ليفربول في الدقيقة 57 من مباراته الأولى أمام واتفورد في موسم 2017-2018.

وجاء أول هاتريك سجله صلاح في الدوري الإنجليزي جاء في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018)، حين سجل سوبر هاتريك ضد واتفورد في الجولة 31، يوم 17 مارس 2018.

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