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"لا يصدق".. نجم مانشستر سيتي يتغني بمحمد صلاح

01:54 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جاك جريليش
  • عرض 10 صورة
    جاك جريليش
  • عرض 10 صورة
    جاك جريليش
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، عن إعجابه الشديد بما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول، مشيرًا إلى التطور اللافت في أسلوب لعبه داخل الفريق.

وفي تصريحات لشبكة "بليتشر ريبورت"، أكد جريليش أن صلاح بات يقدم أداءً مذهلًا، خاصة فيما يتعلق بصناعة اللعب، وهو تحول كبير مقارنة ببداياته مع "الريدز".

وقال اللاعب الإنجليزي: "ما يفعله محمد صلاح الآن في ليفربول أمر مذهل ولا يصدق، خلال العامين الماضيين أصبح صانع ألعاب بارعًا، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا لأسلوبه".

وأضاف: "لا أعني أنه لم يكن قادرًا على ذلك من قبل، لكنه كان أكثر ميلًا للهجوم المباشر، حيث يركز على تسجيل الأهداف بشكل أساسي".

واختتم حديثه قائلًا: "أما الآن، فقد تطور بشكل ملحوظ، وأصبح يُساهم بتمريرات حاسمة كثيرة".

محمد صلاح الأكثر تهديفًا بالدوريات الأوروبية

وساهم النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف خلال مواجهة ليفربول أمام وولفرهامبتون، التي أُقيمت يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 23 هدفًا، ليواصل تصدره سباق الحذاء الذهبي برصيد 46 نقطة.

وابتعد بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، الذي سجل 21 هدفًا وجمع 42 نقطة حتى الآن.

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جريليش مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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