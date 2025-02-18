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موعد مباراة بايرن ميونخ وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا

07:00 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

هاري كين لاعب بايرن ميونخ

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سيلتيك الاسكتلندي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الإياب بالمرحلة الفاصلة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وسيلتيك

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز في ألمانيا.

وفاز بايرن ميونخ في مباراة الذهاب على سيلتيك صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلتيك بارك في أسكتلندا.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسيلتيك

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتُبث على قناة "بي إن سبورت 1".

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بايرن ميونخ ضد سيلتيك القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسيلتيك ماتش بايرن ميونخ وسيلتيك
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