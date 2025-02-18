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موعد مباراة ميلان وفينورد في دوري أبطال أوروبا

06:00 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

ميلان

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق ميلان نادي فينورد اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير ضمن منافسات مباراة الإياب بالمرحلة الفاصلة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان وفينورد بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا في إيطاليا.

وفاز فريق فينورد الهولندي على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب فيجينورد في هولندا.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وفينورد

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتُبث المباراة على قناة "بي إن سبورت 1".

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موعد مباراة ميلان وفينورد ميلان ضد فينورد القناة الناقلة لميلان ضد فينورد دوري أبطال أوروبا
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