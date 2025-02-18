موعد مباراة ميلان وفينورد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق ميلان نادي فينورد اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير ضمن منافسات مباراة الإياب بالمرحلة الفاصلة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان وفينورد بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا في إيطاليا.

وفاز فريق فينورد الهولندي على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب فيجينورد في هولندا.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وفينورد

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتُبث المباراة على قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على رايو فاليكانو

وفاة لاعب الاتحاد السكندري السابق