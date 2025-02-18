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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على رايو فاليكانو

01:33 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه مع برشلونة في مرمى رياو فا

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت يوم أمس الإثنين الموافق 17 فبراير مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وفاز فريق برشلونة بهدف نظيف على ضيفه رايو فاليكانو سجله نجمه ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء بالدقيقة 28.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز تصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف على فريق ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فريق رايو فايكانو عند 35 نقطة ليبقى في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على رايو فاليكانو

1-برشلونة - 51 نقطة

2- ريال مدريد - 51 نقطة

3- اتلتيكو مدريد - 50 نقطة

4- اتلتيك بلباو - 45 نقطة

5- فياريال - 41 نقطة

6- رايوفايكانو - 35 نقطة

7- ريال مايوركا - 34 نقطة

8- ريال بيتيس - 32 نقطة

9- أوساسونا - 32 نقطة

10- جيرونا - 31 نقطة

11- ريال سوسيداد - 31 نقطة

12- إشبيلية - 31 نقطة

13- خيتافي - 30 نقطة

14- سيلتا فيجو - 29 نقطة

15- إسبانيول - 24 نقطة

16- ليجانيس - 24 نقطة

17- لاس بالماس - 23 نقطة

18- فالنسيا - 23 نقطة

19- ألافيس - 22 نقطة

20- بلد الوليد - 15 نقطة

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