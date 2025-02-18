ستوري نجوم كرة القدم.. تريكة ووليد سليمان.. احتفال تريزيجيه.. عودة لاعب الأهلي

باختاكورالأوزبكي يفوز على السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

أهلي جدة متصدر مؤقتًا.. المتأهلون رسميًا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر سيف تريكة نجل نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، صورة لوليد سليمان نجم الأهلي السابق مع والده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وحرص أحمد سامي مدافع فريق بيراميدز، على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، في ختام الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

ومن جانبه نشر كريم فؤاد نجم الأهلي عبر صفحته الشخصية، صورة لآخر استعداداته في مران الأهلي في ظل خوضه برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة.

وشارك النجم العالمي ليونيل ميسي متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يجلس قبل مران فريقه، إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، عبر صفحته الشخصية صورة يحتفل بها بالتواجد ضمن التشكيل المثالي للجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أسيا.

وحرص طاهر محمد طاهر نجم الأهلي، نشر صورة له في المران، بعدما تم شفائه بشكل نهائي، ويستعد للعودة مرة أخرى للملاعب والمشاركة مع الفريق الأحمر.

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