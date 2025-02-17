باختاكورالأوزبكي يفوز على السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

استمرت منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة بإقامة 4 مباريات.

وفاز أهلي جدة السعودي برباعية مقابل هدفين على نظيره الغرافة السعودي، فيما تعادل برسبوليس الإيراني سلبيًا مع النصر السعودي.

وفاز الشرطة العراقي بهدفين نظيفين على العين الإماراتي، كما فاز باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف على السد القطري.

وتقام المنافسات بمشاركة 24 فريقًا بواقع 12 فريقًا بكل مجموعة ويتأهل لدور الـ16 ثمان أندية عن كل مجموعة:

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب):

1- الأهلي السعودي - 22 نقطة

2- الهلال السعودي - 19 نقطة - (يتبقى له مباراة)

3- النصر السعودي - 17 نقطة

4- السد القطري - 12 نقطة

5- الوصل الإماراتي - 11 نقطة (يتبقى له مباراة)

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا (منطقة الشرق):

1- يوكوهاما مارينوس - 16 نقطة

2- فيسيل كوبي - 16 نقطة

3- كاواساكي فرونتالي - 15 نقطة

4- غوانغجو - 13 نقطة

اقرأ أيضًا:

لاعب الأهلي يعلن عبر مصراوي شراء نادي آراو السويسري لعقده

مصدر يوضح سبب التراجع عن إعلان بنتايج رجلاً لمباراة الزمالك وبتروجت