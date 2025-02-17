مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

أهلي جدة متصدر مؤقتًا.. المتأهلون رسميًا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

11:26 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 11 صورة
    محمود المواس
  • عرض 11 صورة
    BeFunky-collage - 2025-02-17T205149.430
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي و
  • عرض 11 صورة
    الشركة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

استمرت منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة بإقامة 4 مباريات.

وفاز أهلي جدة السعودي برباعية مقابل هدفين على نظيره الغرافة السعودي، فيما تعادل برسبوليس الإيراني سلبيًا مع النصر السعودي.

وفاز الشرطة العراقي بهدفين نظيفين على العين الإماراتي، كما فاز باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف على السد القطري.

وتقام المنافسات بمشاركة 24 فريقًا بواقع 12 فريقًا بكل مجموعة ويتأهل لدور الـ16 ثمان أندية عن كل مجموعة:

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب):

1- الأهلي السعودي - 22 نقطة

2- الهلال السعودي - 19 نقطة - (يتبقى له مباراة)

3- النصر السعودي - 17 نقطة

4- السد القطري - 12 نقطة

5- الوصل الإماراتي - 11 نقطة (يتبقى له مباراة)

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا (منطقة الشرق):

1- يوكوهاما مارينوس - 16 نقطة

2- فيسيل كوبي - 16 نقطة

3- كاواساكي فرونتالي - 15 نقطة

4- غوانغجو - 13 نقطة

اقرأ أيضًا:

لاعب الأهلي يعلن عبر مصراوي شراء نادي آراو السويسري لعقده

مصدر يوضح سبب التراجع عن إعلان بنتايج رجلاً لمباراة الزمالك وبتروجت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال آسيا للنخبة الأهلي ضد الغرافة الشرطة ضد العين برسبوليس ضد النصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"