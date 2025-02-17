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باختاكورالأوزبكي يفوز على السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

09:38 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
  • عرض 7 صورة
    مباراة باختاكورالأوزبكي والسد القطري
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق باختاكور الأوزبكي على نظيره السد القطري بهدفين مقابل هدف اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اسيا للنخبة للموسم 2024/25.

أهداف مباراة باختاكور والسد بدوري أبطال آسيا

وسجل الهدف الأول لصالح باختاكور بقدم اللاعب بريان رياسكوس في الدقيقة ال 18 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لصالح السد القطري بقدم اللاعب حسن الهيدوس في الدقيقة الـ 37، بينما جاء الهدف الثاني والفوز لصالح باختاكور في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة بقدم اللاعب بريان رياسكوس.

وشهدت المباراة حالتين طرد؛ إذ تم طرد ساردور لاعب باختاكور بالدقيقة 67 بعد ثلاثة دقاق من طرد لاعب السد آدم وناس.

الخسارة أوقفت رصيد فريق السد عند النقطة 12 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الوصل الإماراتي المتبقي له مباراة الجولة الأخيرة. ورفع فريق باختاكور رصيده بالفوز إلى النقطة 7 في المركز السابع ليحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16؛ إذ يتأهل عن كل مجموعة من المجموعتين 8 أندية.

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السد القطري باختاكورالأوزبكي دوري أبطال آسيا
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