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كتب ـ محمد عبدالسلام:

قاد المدير الفني المصري لفريق الشرطة العراقي محمد عبد العظيم "عظيمة" ناديه لتحقيق فوزه الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق فريق الشرطة فوزه الأول على حساب ضيفه العين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بختام دور المجموعات بثنائية نظيفة.

وتعد هذه هي المباراة الثانية للشرطة تحت قيادة مدربه المصري في دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ تعادل في الأولى وفاز بالثانية.

أهداف الشرطة والعين في دوري أبطال آسيا

وسجل هدفا نادي الشرطة كلا من اللاعب محمود المواس في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ولوكاس سانتوس في الدقيقة 4+90.

ترتيب الشرطة والعين في دوري أبطال آسيا

ورفع فريق الشرطة رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز قبل الأخير في المجموعة، بينما يتذيل العين الإماراتي المجموعة برصيد نقطتين ولم يفز بأي مباراة ليودع الفريقان البطولة.

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