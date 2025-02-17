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الاتحاد الإنجليزي يفرض غرامة مالية على أرسنال.. ما القصة؟

06:58 م الإثنين 17 فبراير 2025

أرسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين توقيع غرامة مالية على نادي أرسنال بسبب طرد اللاعب لويس سكيلي في مباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل اللاعب على بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 25 بطولة الدوري الإنجليزي يوم أول أمس السبت .

واستئناف اللاعب لويس سكيلي والنادي على البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة ولفرهامبتون .

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن رفع البطاقة الحمراء التي حصل عليها مايلز لويس سكيلي، لاعب نادي أرسنال في مباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي.

وعلى الرغم من رفع البطاقة الحمراء، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف جنيه إسترليني على نادي أرسنال فيما يتعلق بمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون يوم السبت 25 يناير.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة.


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الاتحاد الانجليزي أرسنال لويس سكيلي
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