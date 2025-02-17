بسبب بيلينجهام.. حكم إسباني يتلقى تهديدات بالقتل

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو موجة من التهديدات عقب قراره المثير للجدل بطرد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام خلال مواجهة ريال مدريد و أوساسونا يوم السبت الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تعرض مونتيرو لهجوم واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أجبره على تعطيل التعليقات على حسابه في إنستجرام، بعد تلقيه ما يقارب 100 ألف تعليق، تضمنت إهانات وتهديدات خطيرة له ولأفراد أسرته، وصلت إلى حد التهديد بالقتل والإيذاء الجسدي.

تصاعد الأزمة وفتح تحقيق محتمل

في ظل تزايد حدة التوتر، يتوقع أن تتدخل رابطة الدوري الإسباني لفتح تحقيق حول الواقعة، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للحكام، خصوصًا مع تزايد الضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأزمة عندما كان ريال مدريد يستعد لتنفيذ ركلة مرمى، حيث دخل بيلينجهام في نقاش مع الحكم مونويرا مونتيرو، قبل أن يشهر الأخير البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب، وهو القرار الذي أثار اعتراضًا واسعًا بين لاعبي الفريق الملكي.

موقف ريال مدريد و استئناف القرار

من جانبها، أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يعتزم تقديم استئناف ضد البطاقة الحمراء، مستندًا إلى لقطات الفيديو التي تشير إلى أن تصريحات بيلينجهام لم تكن كما ورد في تقرير الحكم.