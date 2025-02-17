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خطوة جديدة تقرب زيدان من تدريب فرنسا

03:17 م الإثنين 17 فبراير 2025

زين الدين زيدان

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كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح النجم الفرنسي زين الدين زيدان في مرحلة جديدة من مسيرته المهنية، حيث بدأ التنسيق مع الاتحاد الفرنسي استعدادًا لتولي تدريب المنتخب الوطني بعد ديدييه ديشامب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا يقتصر زين الدين زيدان على مجرد الترشح لتولي تدريب المنتخب الفرنسي، بل بدأ بالفعل في العمل مع الاتحاد الفرنسي لوضع الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة.
حيث يناقش تفاصيل مهمة مثل تنظيم المعسكرات، الإدارة الفنية، والتخطيط لفترة ما بعد ديدييه ديشامب.

وتشير التقارير إلى أن زيدان اتفق مع الاتحاد الفرنسي على عقد محدد بدءًا من موعد معين، دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، مما يمنحه المرونة للبقاء في المنصب طالما رغب في ذلك.

وتعتبر قيادة المنتخب الفرنسي بمثابة تتويج لمسيرة زيدان، الذي قاد منتخب بلاده كلاعب للفوز بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000.
ومنذ مغادرته تدريب ريال مدريد في صيف 2021، كان زيدان يترقب هذه الفرصة، متجاهلًا عروض أندية كبرى رغبة منه في قيادة "الديوك".

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