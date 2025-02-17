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فرصتنا ضئيلة.. جوارديولا يثير الجدل عن مواجهة ريال مدريد

02:40 م الإثنين 17 فبراير 2025

بيب جوارديولا

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن فرص فريقه في التأهل أمام ريال مدريد بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب بدور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في إياب دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد أن خسر على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة ESPN: "فرصتنا في التأهل أمام ريال مدريد على ملعبهم ضئيلة للغاية، ربما لا تتجاوز 1%، لكن مهما كانت النسبة، سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: "كانت فرصتنا أفضل لو سجلنا هدفًا ثالثًا عندما كنا متقدمين 2-1، ولكن مع النتيجة الحالية 2-3، أصبحت الفرصة أصعب".

وتابع: "نحن نعلم أن هناك مباريات لم نقدم فيها الأداء المطلوب، وفي النهاية خسرنا، لم تكن القضية فقط في النقاط، بل في التأثير النفسي على فريقنا في المباريات المقبلة".

واختتم جوارديولا: "ظهرنا بشكل جيد أمام نيوكاسل ، لكن هذا لن يغير الرأي أو الواقع حيث اننا لم نقدم أداءًا جيدًا في الفترة الأخيرة، لكن من الجيد السفر إلى مدريد بهذه النتيجة".

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بيب جوارديولا مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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