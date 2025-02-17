منذ 51 عامًا.. مانشستر يونايتد يحقق رقمًا سلبيًا بعد هزيمة توتنهام

كتب- محمد عبدالهادي:

واصل مانشستر يونايتد تراجع نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن تلقى هزيمة جديدة على يد توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن الجولة 25 من الدوري.

وخسر مانشستر أمام مضيفه توتنهام بهدف دون رد، ليواصل الفريق سلسلته السلبية بتلقي هزيمته الـ12 هذا الموسم من 25 مباراة، محققًا 8 انتصارات و5 تعادلات فقط.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 29 نقطة، ليهبط إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي قفز إلى المركز الـ12 بفضل فارق الأهداف عن كريستال بالاس وإيفرتون.

ويواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم انتقادات شديدة بسبب بدايته المخيبة مع مانشستر يونايتد، خصوصًا في الدوري الإنجليزي، حيث خسر 8 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها منذ توليه المسؤولية، محققًا نسبة انتصارات لم تتجاوز 29%، وهي الأقل لأي مدرب تولى قيادة الفريق منذ رحيل المدرب الأسطوري سير أليكس فيرجسون في 2013، وفقًا لشبكة "لايف سكور" للإحصائيات.

لم يسبق لمانشستر يونايتد أن تلقى 12 هزيمة في أول 25 مباراة في أحد المواسم منذ موسم 1973-1974، الذي انتهى بهبوط الفريق إلى الدرجة الأدنى بعد أن تكبد 13 هزيمة طوال الموسم.

كما أن الفريق قد خسر 8 من آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي، منذ مواجهته مع أرسنال في 4 ديسمبر الماضي، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا في تلك الفترة.