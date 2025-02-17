مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

7 حقائق مثيرة عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الليلة

01:40 م الإثنين 17 فبراير 2025

هانز فليك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه هانز فليك، لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يستضيف نظيره رايو فاليكانو بملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويخوض الفريق الكتالوني صدام اليوم بحثًا عن حصد الثلاث نقاط اعتلاء صدارة الترتيب، وذلك لاستغلال تعثر ريال مدريد بتعادله مع أوساسونا بنتيجة 1-1.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كالتالي:

1- يبحث فريق برشلونة عن الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في عام 2025، حيث لم يخسر منذ 21 ديسمبر الماضي.

2- التقى الفريقان في 46 مباراة سابقة، فاز برشلونة في 29 لقاء، بينما حقق رايو فاليكانو 7 انتصارات.

3- يدخل الفريق الكتالوني مباراة اليوم بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في أخر مبارياته بجميع المسابقات.

4- يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو، في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

5- خسر رايو فاليكانو آخر مباراتين في الدوري ضد برشلونة.

6- رايو فاليكانو حقق الفوز في أخر 3 مباريات له بالدوري، ضد جيرونا وليجانيس وريال بلد الوليد.

7- يحتل رايو فاليكانو المركز السادس، وهو إنجاز تاريخي حيث لم يسبق له أن أنهى الموسم في مركز أعلى من الثامن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة رايو فاليكانو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي الدوري الإسباني الفريق الكتالوني هانز فليك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور