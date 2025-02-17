7 حقائق مثيرة عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه هانز فليك، لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يستضيف نظيره رايو فاليكانو بملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويخوض الفريق الكتالوني صدام اليوم بحثًا عن حصد الثلاث نقاط اعتلاء صدارة الترتيب، وذلك لاستغلال تعثر ريال مدريد بتعادله مع أوساسونا بنتيجة 1-1.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كالتالي:

1- يبحث فريق برشلونة عن الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في عام 2025، حيث لم يخسر منذ 21 ديسمبر الماضي.

2- التقى الفريقان في 46 مباراة سابقة، فاز برشلونة في 29 لقاء، بينما حقق رايو فاليكانو 7 انتصارات.

3- يدخل الفريق الكتالوني مباراة اليوم بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في أخر مبارياته بجميع المسابقات.

4- يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو، في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

5- خسر رايو فاليكانو آخر مباراتين في الدوري ضد برشلونة.

6- رايو فاليكانو حقق الفوز في أخر 3 مباريات له بالدوري، ضد جيرونا وليجانيس وريال بلد الوليد.

7- يحتل رايو فاليكانو المركز السادس، وهو إنجاز تاريخي حيث لم يسبق له أن أنهى الموسم في مركز أعلى من الثامن.