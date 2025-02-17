مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

رونالدو يتخذ خطوة مفاجئة في مسيرته الرياضية عبر منصة يوتيوب

01:37 م الإثنين 17 فبراير 2025

كريستيانو رونالدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحوّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، إلى مجال جديد في مسيرته، حيث قرر أن يصبح مذيعًا عبر قناته الخاصة على منصة "يوتيوب" في خطوة تعكس علاقته القوية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يقوم "صاروخ ماديرا" بتقديم البث المباشر لحدث رياضي هام يقام حاليًا في المملكة، حيث ستخصص قناته على "يوتيوب" لبث نهائي البطولة الافتتاحية لرياضة البادل (P1) لأول مرة في الرياض، عاصمة السعودية.

وقد انضم رونالدو إلى "يوتيوب" في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح له حضور قوي على المنصة، حيث بلغ عدد متابعيه أكثر من 73.8 مليون مشترك.

وستتيح القناة للجماهير حول العالم مشاهدة البث المباشر لنصف النهائي والنهائي للبطولة، ما يتيح لهم الاطلاع على التنظيم المذهل الذي تشهده المسابقة في المملكة.

تعتبر هذه الخطوة من رونالدو نادرة بالنسبة لرياضيين، إذ يخصص حسابه على "يوتيوب" للبث المباشر لحدث رياضي لا يختص به، مما يعكس عمق علاقته بالمملكة.

ووفقا لموقع "sportico" فهذه المبادرة تعكس التقارب الكبير بين رونالدو والمسؤولين السعوديين، خاصة وأنه يُقال إنه أحد المستثمرين في رياضة البادل عبر المجتمع التدريبي في البرتغال، كما اعتاد الظهور في الفعاليات الكبرى في المملكة. وهناك توقعات بأن يكون له دور مؤثر في مونديال 2034، بعد فوز السعودية باستضافته رسميًا.

كما ذكر أحد ممثلي "بريمر بادل" ، ان رونالدو (الذي يبلغ من العمر 40 عامًا) لن يتقاضى أجرًا مقابل البث عبر قناته على "يوتيوب"، نظرًا لابتعاده عن الاستثمار المباشر في هذه الرياضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو منصة يوتيوب فريق النصر السعودي المملكة العربية السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور