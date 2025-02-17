رونالدو يتخذ خطوة مفاجئة في مسيرته الرياضية عبر منصة يوتيوب

كتب- محمد عبدالهادي:

تحوّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، إلى مجال جديد في مسيرته، حيث قرر أن يصبح مذيعًا عبر قناته الخاصة على منصة "يوتيوب" في خطوة تعكس علاقته القوية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يقوم "صاروخ ماديرا" بتقديم البث المباشر لحدث رياضي هام يقام حاليًا في المملكة، حيث ستخصص قناته على "يوتيوب" لبث نهائي البطولة الافتتاحية لرياضة البادل (P1) لأول مرة في الرياض، عاصمة السعودية.

وقد انضم رونالدو إلى "يوتيوب" في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح له حضور قوي على المنصة، حيث بلغ عدد متابعيه أكثر من 73.8 مليون مشترك.

وستتيح القناة للجماهير حول العالم مشاهدة البث المباشر لنصف النهائي والنهائي للبطولة، ما يتيح لهم الاطلاع على التنظيم المذهل الذي تشهده المسابقة في المملكة.

تعتبر هذه الخطوة من رونالدو نادرة بالنسبة لرياضيين، إذ يخصص حسابه على "يوتيوب" للبث المباشر لحدث رياضي لا يختص به، مما يعكس عمق علاقته بالمملكة.

ووفقا لموقع "sportico" فهذه المبادرة تعكس التقارب الكبير بين رونالدو والمسؤولين السعوديين، خاصة وأنه يُقال إنه أحد المستثمرين في رياضة البادل عبر المجتمع التدريبي في البرتغال، كما اعتاد الظهور في الفعاليات الكبرى في المملكة. وهناك توقعات بأن يكون له دور مؤثر في مونديال 2034، بعد فوز السعودية باستضافته رسميًا.

كما ذكر أحد ممثلي "بريمر بادل" ، ان رونالدو (الذي يبلغ من العمر 40 عامًا) لن يتقاضى أجرًا مقابل البث عبر قناته على "يوتيوب"، نظرًا لابتعاده عن الاستثمار المباشر في هذه الرياضة.