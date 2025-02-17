كم هدف يحتاج محمد صلاح ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي؟

كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم المصري محمد صلاح من قيادة فريقه ليفربول أمس لتحقيق الفوز، على حساب فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح أمس، في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في مرمى فريق وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ترتيب صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

ويحتل النجم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، تمكن من تسجيلهم في البطولة حتى الأن، بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني النروجي إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي صاحب الـ 19 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي اللاعب كريس وود لاعب نوتنجهام فورست برصيد 18 هدفا، يليه ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل برصيد 17 هدفا، فيما يأتي في المركز الخامس كول بالمر لاعب تشيلسي برصيد 14 هدفا.

محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم تاريخي

وبتسجيل صاحب ال 32 عامًا هدف أمس في مرمى وولفرهامبتون، تمكن من رفع عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي إلى الهدف رقم 180، مع الأندية التي لعب لها وهما تشيلسي وليفربول.

وبات صلاح على بعد 4 أهداف فقط، ليتساوى مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي السابق، الذي يمتلك 184 هدفا في صدارة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

وكانت بداية صلاح في الدوري الإنجليزي من بوابة فريق تشيلسي، الذي انضم إليه في يناير 2014 لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق، حيث رحل إلى فريق فيورنتينا في فبراير من العام التالي 2015، قبل الانتقال إلى روما ومنه إلى ليفربول في عام 2017.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 180 في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعدما نجح في تسجيل هدفين فقط رفقة تشيلسي، مقابل تسجيل 178 هدفاً مع فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وفي المقابل يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في مواجهة مرتقبة بين الثنائي المصري محمد صلاح مع الريدز وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

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