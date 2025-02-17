من أجل الصدارة.. موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو اليوم الاثنين 17 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي - إسبانيا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة بجدول الترتيب، بينما جاء فريق رايو فايكانو في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وحال فوز البارسا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يحتله ريال مدريد برصيد 51 نقطة

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويبث اللقاء على قناة "بي إن سبورت 1".