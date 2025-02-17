إمام عاشور ثالث هدافي العالم خلال عام 2025.. ما القصة؟

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كتب - محمد القرش:

يشهد العام الجديد 2025، تألق وتعملق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجميع المسابقات.

وسجل عاشور هدفا وصنع آخر في فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ورفه إمام رصيده إلى 12 هدفا مع المادر الأحمر بجميع المسابقات خلال عام 2025، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف. (وفقا لترانسفير ماركت للإحصائيات الرياضية)

وتفوق اللاعب المصري على هداف ريال مدريد، كيليان مبابي، الذي يمتلك 11 هدفا في عام 2025 حتى الآن.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في عام 2025

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 15 هدفا

2. يوسف النصيري (فنربخشة) - 14 هدفا

3. إمام عاشور (الأهلي) - 12 هدفا

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 11 هدفا

5. أليكس (ديوا يونايتد) - 11هدفا

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