إنتر ميلان يرفض صدارة الدوري الإيطالي ويسقط أمام يوفنتوس

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإيطالي.

وحقق اليوفي فوزًا مهمًا على نظيره إنتر ميلان بهدف دون مقابل على ملعب أليانز - إيطاليا.

وسجل هدف الفوز لليوفي اللاعب شيكو كونسيساو في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف، رفع فريق يوفنتوس نقاطه إلى 46 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 54 ليبقى في المركز الثاني.