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"بعد هدف وولفرهامبتون".. محمد صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

07:45 م الأحد 16 فبراير 2025

هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه اليوم على حساب وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الهدف وصل صلاح إلى الهدف رقم 101 في مسيرته مع ليفربول، على ستاد "أنفيلد"، معادلا واين روني الذي أحرز 101 هدف على ملعب فريقه بالدوري الإنجليزي.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي، خلف كلا من تيري هنري صاحب الـ 114 هدفا، سيرجيو أجويرو صاحب الـ 106 هدف في ملعب الاتحاد.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون ليفربول
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