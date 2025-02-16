مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدف وولفرهامبتون".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

07:45 م الأحد 16 فبراير 2025

هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه اليوم على حساب وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الهدف وصل صلاح إلى الهدف رقم 101 في مسيرته مع ليفربول، على ستاد "أنفيلد"، معادلا واين روني الذي أحرز 101 هدف على ملعب فريقه بالدوري الإنجليزي.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي، خلف كلا من تيري هنري صاحب الـ 114 هدفا، سيرجيو أجويرو صاحب الـ 106 هدف في ملعب الاتحاد.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً.

أقرأ أيضًا:

صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أول تعليق من بيلينجهام بعد واقعة الطرد أمام أوساسونا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنتر ميلان يرفض صدارة الدوري الإيطالي ويسقط أمام يوفنتوس

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور