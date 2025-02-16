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محمد صلاح يعادل عدد أهداف إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

07:24 م الأحد 16 فبراير 2025
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    هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون
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كتب - محمد القرش:

سجل اللاعب المصري، محمد صلاح، هدفا في فوز ليفربول على نظيره ولفرهامبتون اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز صلاح صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، متفوقا على إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بفارق 4 أهداف.

وعادل صلاح عدد أهداف فريق إبسويتش تاون خلال أول 25 جولة، حيث سجل جميع لاعبي الفريق 23 هدفا حتى الآن، وتفوق على فريق ساوثهامبتون صاحب الـ 19 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 23 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

3.كريس وود (نوتنجهام فورست) - 18 هدفا

4. إلكسندر إيزاك (نيوكاسل يونياتد) - 17 هدفا

5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 14 هدفا

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