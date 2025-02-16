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"رغم الفوز".. رقم سلبي تاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي

06:48 م الأحد 16 فبراير 2025

ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة رقم 17 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري.

رقم سلبي تاريخي لليفربول

وبالرغم من تحقيق ليفربول الفوز على وولفرهامبتون، إلا أن المباراة شهدت تحقيق الريدز رقما سلبيا غائب منذ موسم 2003-2004.

وفشل فريق ليفربول في تسديد أي تسديدة على مرمى وولفرهامبتون، في الشوط الثاني من المباراة، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الريدز في تسديد أي تسديدة في شوط واحد على ملعب أنفيلد، بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004.

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