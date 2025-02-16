صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

فاز ليفربول على نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرر صلاح كرة القدم الأولي الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 15، وأضاف الجناح المصري الهدف الثاني في الدقيقة 37 من علامة جزاء، وجاء ماتيوس كونيا في الدقيقة 67 ليقلص الفارق.

وعزز الريدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف.

واحتل ولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 25 مباراة.