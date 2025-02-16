أول تعليق من بيلينجهام بعد واقعة الطرد أمام أوساسونا

"يحلق منفردًا".. جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني أحداثًا تحكيمية مثيرة للجدل.

نتيجة مباراة ريال مدريد و أوساسونا

وانتهت مباراة ريال مدريد ونظيره أوساسونا بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "أل سادار".

وكانت أبرز لحظات اللقاء طرد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 39، بعد اعتراضه على قرارات الحكم بألفاظ غير لائقة، مما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وعقب المباراة، حرص بيلينجهام على تقديم اعتذاره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث كتب: "يكفي الحديث عن سوء الفهم، أردت فقط الاعتذار مرة أخرى لزملائي على تركهم في موقف صعب، وأشكر الجماهير على دعمهم وتفهمهم. نراكم الأربعاء في البرنابيو."

من جانبها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تقرير الحكم، الذي أوضح أن قرار الطرد جاء بسبب توجيه بيلينجهام عبارة مسيئة للحكم قائلاً: "اذهب إلى الجحيم"، بينما كان قريبًا منه.

وينتظر ريال مدريد التقرير النهائي لرابطة الدوري الإسباني، لمعرفة ما إذا كانت كلمات بيلينجهام ستُفسَّر على أنها إهانة مباشرة، مما قد يؤثر على مدة إيقافه.

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