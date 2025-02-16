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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة لاعبه الإيفواري أمادو ديالو، ومدة غيابة عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الفريق منذ أيام.

ويقدم ديالو مستويات مميزة مع اليونايتد هذه الموسم، بعدما نجح في تسجيل ستة أهداف في آخر 14 مباراة للفريق في كل البطولات.

تفاصيل إصابة أمادو ديالو وفترة غيابه

ذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه صباح الأحد في بيان رسمي: "لقد تعرض أماد ديالو لإصابة في الكاحل تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ديالو تعرض للإصابة في الكاحل، وتأكد غيابه 3 أشهر عن صفوف الفريق وبالتالي لنهاية الموسم.

تعليق أمادو ديالو بعد إعلان إصابته

كتب اللاعب أمادو ديالو بعد الكشف عن مدة غيابه عبر حسابه الرسمي: "محبط للغاية لأني أكتب هذه الرسالة، في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم.. للأسف، سأبعتد عن الملاعب لبعض الوقت بسبب الإصابة".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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