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ضربة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة توتنهام

05:06 م الأحد 16 فبراير 2025
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    أماد ديالو 1 (1)
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    اللاعب أماد ديالو (1)
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    اللاعب أمادو ديالو (1)
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    أماد ديالو (1)
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    احتفال أماد ديالو (1)
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    أماد ديالو لاعب مان يونايتد الحالي (1)
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    أماد ديالو خلال تواجده مع برايتون (1)
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    أماد ديالو في بلده (1)
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    أماد ديالو لاعب مانشستر سونايتد الحالي (1)
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    أماد ديالو مع منتخب بلاده (1)
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    أماد ديالو وبوجبا (1)
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    أماد ديالو نجم مان يونايتد (1)
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    أماد ديالو وشقيقته (1)
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    أماد ديالو ووالده (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة لاعبه الإيفواري أمادو ديالو، ومدة غيابة عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الفريق منذ أيام.

ويقدم ديالو مستويات مميزة مع اليونايتد هذه الموسم، بعدما نجح في تسجيل ستة أهداف في آخر 14 مباراة للفريق في كل البطولات.

تفاصيل إصابة أمادو ديالو وفترة غيابه

ذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه صباح الأحد في بيان رسمي: "لقد تعرض أماد ديالو لإصابة في الكاحل تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ديالو تعرض للإصابة في الكاحل، وتأكد غيابه 3 أشهر عن صفوف الفريق وبالتالي لنهاية الموسم.

تعليق أمادو ديالو بعد إعلان إصابته

كتب اللاعب أمادو ديالو بعد الكشف عن مدة غيابه عبر حسابه الرسمي: "محبط للغاية لأني أكتب هذه الرسالة، في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم.. للأسف، سأبعتد عن الملاعب لبعض الوقت بسبب الإصابة".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد أمادو ديالو الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام
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