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"يحلق منفردًا".. جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون

04:57 م الأحد 16 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون
  • عرض 5 صورة
    هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون
  • عرض 5 صورة
    هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون
  • عرض 5 صورة
    هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون
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عزز محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول من صدارته لجدول ترتيب هدافي الموسم الجاري 2024/25 من الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح بمرمى وولفرهامبتون

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بمباراة وولفرهامبتون من ركلة جزاء بالدقيقة 37 بعدما سجل لويس دياز هدف التقدم بالدقيقة 15.

وأصبح رصيد محمد صلاح بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 23 هدفًا بفارق 4 أهداف عن النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند أقرب ملاحقيه.

ويحل في المركز الثالث لاعب نوتينجهام فورست كريس وود برصيد 18 هدفًا ثم النجم السويدي بصفوف نيوكاسل بـ 17 هدفًا.

وفي المركز الخامس يأتي لاعب برينتفورد ببريان مبيومو برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع لاعب تشيلسي كول بالمر.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بموسم 24/25

محمد صلاح خاض بقميص ليفربول بالموسم الجاري 36 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا بمختلف المسابقات كما صنع 19 هدفًا.

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فيديو هدف محمد صلاح بمباراة ليفربول وولفرهامبتون

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ليفربول ضد وولفرهامبتون ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح هدف محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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