فيديو هدف محمد صلاح بمباراة ليفربول وولفرهامبتون

"يحلق منفردًا".. جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى

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عزز النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح تقدم فريقه خلال مباراة وولفرهامبتون بتسجيل الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء بالدقيقة 37.

هدف محمد صلاح أمام وولفرهامبتون

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء أعلى منتصف المرمى في حين ذهب حارس مرمى وولفرهامبتون إلى الزاوية اليسرى له.

ليفربول كان قد تقدم بهدف بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة عن طريق لاعبه لويس دياز.

عدد أهداف محمد صلاح بالدوري الإنجليزي 24/25

وسجل محمد صلاح خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي 23 هدفًا خلال 25 مباراة كما صنع 14 هدفًا.

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