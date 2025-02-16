حارس مانشستر سيتي يدخل التاريخ بسبب عمر مرموش

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كتب- محمد عبدالهادي:

كتب الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، اسمه في سجل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد صناعته للهدف الأول للدولي المصري عمر مرموش اذلي شكله في شباك نيوكاسل، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي.

وقص مرموش أول أهدافه بقميص مانشستر منذ انتقاله للسيتي في الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 19، 24، 33.

إيدرسون يحقق رقمًا تاريخيًا بالدوري الإنجليزي

بات البرازيلي إيدرسون أول حارس في التاريخ يساهم في 6 أهداف مع فريقه بالدوري الإنجليزي، وذلك بعدما صنع تمريرة حاسمة لعمر مرموش في الهدف الأول للسيتي.

ويعد إيدرسون كذلك أول حارس أيضًا يصنع 3 تمريرات حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

إيدرسون يتفوق على فودين ولويس دياز

وبعد تمريرته لعمر مرموش، تساوي الحارس البرازيلي مع لاعبين مثل مارتن أوديجارد وكودي جاكبو بصناعة 3 تمريرات حاسمة، كما تفوق بتمريرة على لاعبين مثل لويس دياز وفيل فودين وبيدرو نيتو.

أرقام إيدرسون مع مانشستر سيتي بموسم 2024/25

الحارس صاحب الـ 31 عاماً شارك بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بـ 25 مباراة سكن شباكه 38 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه بـ 6مباريات بمختلف المسابقات.

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