موقف ريال مدريد من العروض السعودية لفينيسيوس

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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل فينيسيوس جونيور، النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد، جذب الأنظار في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده الحالي مع ناديه الإسباني، وكونه واحدًا من أبرز الأهداف في سوق انتقالات الدوري السعودي.

عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

وينتهي عقد فينيسيوس مع الريال في صيف 2023، حيث ظهرت تقارير تكشف عن عروض مالية ضخمة من صندوق الاستثمار السعودي، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله مع النادي الملكي.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن العرض السعودي المقدم لفينيسيوس يتضمن راتبًا هائلًا يبلغ مليار يورو على مدار خمس سنوات، أي 200 مليون يورو سنويًا.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير"، فإن وكلاء اللاعب وضعوا أمام ريال مدريد مجموعة من الشروط لتجديد عقده، أبرزها تقديم عرض مالي ينافس العرض السعودي.

وأفادت صحيفة "ماركا" بأن فيينيسيوس عقد جلستين مع مسؤولي الدوري السعودي؛ الأولى كانت عبر مكالمة فيديو شخصية، والثانية حضرها ممثلوه بشكل مباشر.

وبحسب موقع "Defensa Central"، فإن إدارة ريال مدريد لا ترغب في الاحتفاظ بأي لاعب في صفوف الفريق ضد إرادته، وفي حال قرر فينيسيوس الرحيل، فإن النادي سيتيح له فرصة الانتقال بسهولة رغم أن عقده يمتد حتى 2027.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد إذا تلقى عرضًا بقيمة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو لضم فينيسيوس فإن النادي سيكون مستعدًا للاستثمار في هذا المبلغ.

من جانبه أكد التقرير أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بدأ في التحرك بالفعل لدراسة الخيارات المطروحة لتعويض فينيسيوس وهم: الدولي الفرنسي ويليام ساليبا من آرسنال لتعزيز الدفاع، ومارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد لتدعيم الوسط، إضافة إلى مهاجم سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيريس.

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