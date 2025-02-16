سر تواجد جيرارد بيكيه في المغرب (صور وفيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

وصل النجم الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة السابق إلى دولة المغرب اليوم الأحد، بدعوة من اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي الذي شارك في النسخة الأخيرة من دوري الملوك في إيطاليا، البطولة التي ينظمها بيكيه.

ونشر نادي أولمبيك أسفي المغربي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة وصول بيكيه إلى المغرب، حيث كان في استقباله اليوتيوبر إلياس المالكي إلى جانب عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي.

سبب تواجد بيكيه في المغرب

وحسب تقارير إعلامية، فقد اتفق بيكيه مع إلياس المالكي على حضور مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد المغرب الفاسي، المقررة اقامتها اليوم الأحد في ملعب العبدي بمدينة الجديدة، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المغربي للمحترفين.

وتأتي هذه الزيارة عقب الأداء المميز لمنتخب المغرب خلال مشاركتهم في دوري الملوك، حيث وصل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي قبل أن يودعوا البطولة على يد المنتخب الكولومبي.

ما هو دوري الملوك ؟

دوري الملوك هو دوري كرة قدم سُباعي إسباني، أنشأه جيرارد بيكيه بالشراكة مع شخصيات بارزة أخرى في كرة القدم ومنشئي محتوى الإنترنت.

وتلعب مباريات دوري الملوك بـ7 لاعبين، حارس مرمى، و6 لاعبين وسط الملعب، من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، مع السماح لكل فريق بإجراء التغييرات دون عدد محدود، وتنطلق المباراة بمواجهة لاعب أمام لاعب من كل فريق لدقيقة واحدة، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجياً، إلى حين اكتمال الفريقين معاً.

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