"يحلق منفردًا".. جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة وولفرهامبتون

ويبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

وعلى مقاعد البدلاء: كويفين كيليهير - كونور برادلي - وتارا إندو - جيمس ماكونيل - هارفي إليوت - كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه. فيدريكو كييزا.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة قبل المباراة بفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز 17 برصيد 19 نقطة.

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