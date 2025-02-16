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كتب- محمد عبدالهادي:

التشابه الشكلي بين بعض الأشخاص المصريين ونجوم لعبة كرة القدم أصبح ظاهرة مثيرة للاهتمام، حتى إن بعضهم استغل هذا التشابه لتحقيق شهرة محلية أو حتى للعمل في مجال مشابه.

ولكن هل هذه الظاهرة تقتصر على الشباب المصري فقط، أم أنها ظاهرة عالمية تتواجد في جميع أنحاء بلدان العالم؟، وهو ما سنبرزه في السطور التالية.

نسخ مصرية لنجوم عالمية

شبيه محمد صلاح

في أكثر من منطقة، تجد شبابًا يشبهون النجم المصري محمد صلاح، بل إن بعضهم استغل التشابه ليصبح "دوبلير" في الإعلانات أو ليحصل على فرصة في برامج تلفزيونية.

شبيه ميسي

في أحد أحياء القاهرة، ظهر شاب يحمل ملامح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى أن المارة يوقفونه لالتقاط الصور، فيما يروي هو كيف يتلقى نظرات الدهشة يوميًا بسبب هذا الشبه الكبير.

شبيه مبابي

هناك أيضًا من يحمل ملامح المهاجم الفرنسي كليان مبابي، سواء في تصفيف الشعر أو ملامح الوجه الحادة، ويؤكد البعض أنهم يتعمدون تقليد أسلوب النجم الفرنسي في المشي وحتى في ردود الفعل.

الظاهرة عالميًا.. "الدوبلير" والصدفة

لم يقتصر الأمر على مصر، بل هناك حول العالم من يحمل تشابهًا مذهلًا مع نجوم اللعبة:

شبيه ميسي

في إيران، هناك شاب يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويدعى "رضا برستش" إلى درجة دفعت بعض الجماهير للالتفاف حوله في الشوارع.

شبيه ميسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، قد أصبح لديه شهرة كبيرة في ايران، بعد تقليده تسريحة شعر ميسي ولحيته.

شبيه نيمار

في البرازيل، ظهر شخص قريب الشبه من نيمار، وخطف الأنظار خلال تواجده في ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة فى بطولة كأس العالم 2022.

حيث فوجيء الجمهور بملعب 974 بوجود شبيه للنجم البرازيلي نيمار فى مدرجات اللقاء، وتسارع الجميع نحوه لالتقاط الصور معه.

شبيه فينيسيوس جونيور

في إسبانيا، أحد الشباب استغل تشابهه مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال تواجده في محيط ملعب "سانتياجو برنابيو" بأحد مباريات الريال، حيث قامت الجماهير بالالتفاف حوله لالتقاط الصور معه.

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