قلق في مانشستر سيتي قبل مباراة ريال مدريد بعد إصابة نجمه

"يحلق منفردًا".. جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى

أول تعليق من بيلينجهام بعد واقعة الطرد أمام أوساسونا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير عن وجود حالة من القلق بنادي مانشستر سيتي بعد إصابة نجمه النرويجي إيرلينج هالاند خلال مباراة نيوكاسل مساء يوم أمس السبت.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي فاز برباعية نظيفة على ضيفه نيوكاسل مساء أمس خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي وشهدت تألق النجم المصري عمر مرموش وتسجيله ثلاثة أهداف.

إصابة هالاند أمام نيوكاسل

وذكرت صحيفة إندبندنت عبر تقرير لها اليوم الأحد أن هناك مخاوف لدى مانشستر سيتي بشأن حجم إصابة هالاند خاصة من قرب موعد مباراة ريال مدريد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعدما خسر في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.

ونوه التقرير ذاته إلى وجود شكوك حول مشاركة هالاند بالمباراة بعدما سقط في الدقائق الأخيرة من مباراة نيوكاسل وتم استبداله بزميله ماتيوس نونيز.

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي موسم 24/25

وشارك هالاند بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 35 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 3 خلال 3077 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات

عودة ثلاثية وغيابات صادمة.. ماذا يواجه بيسيرو في الاختبار الأول مع الزمالك؟