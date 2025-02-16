"الأكثر برودة".. تقييمات الصحف الإنجليزية لأداء عمر مرموش ضد نيوكاسل

بعد هاتريك مرموش.. كم عدد المصريين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتبت-هند عواد:

تألق المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، مساء أمس، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-0.

وتناولت الصحف والمواقع الإنجليزية، أداء المحترف المصري ضد نيوكاسل، و أشادوا بأداء عمر مرموش الذي سجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما انتقل إلى الفريق من فرانكفورت الألماني خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ونعرض أبرز تقييمات الصحف والمواقع الإنجليزية لعمر مرموش:

ديلي ميل، 9

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن مانشستر سيتي يمتلك عمر مرموش اللاعب الأكثر برودة على أرض الملعب، وسيحتاجه مرة أخرى وسط "سانتياجو برنابيو"، عندما يواجه ريال مدريد، إذ كان يريد قلب تأخره والتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي نيوز، 10

وصف موقع مانشستر سيتي نيوز، عمر مرموش بأنه كان حاسماً بشكل لا يصدق في الشوط الأول، وقدم أداءً جيدًا بتسجيله ثلاثة أهداف،ولعب بشكل جيد أيضًا، كما أنه كان هادئًا بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنه كان رجل المباراة على الرغم من ذلك.

"ONEFOOTBALL" 10

يرى موقع "ONEFOOTBALL"، أن عمر مرموش أعلن عن وصوله بثلاثية نيوكاسل، وكان إنهاءه للكرة لا تشوبه شائبة، ولمسته دقيقة، وتحركاته على أرض الملعب تشكل تهديدًا مستمرًا لدفاع نيوكاسل، قائلا إنه أداء سيظل في الأذهان لبعض الوقت.

سي، 9.6

يرى موقع "SI"، أن عمر مرموش حصل على الإشارة ضد نيوكاسل، وافتتح التسجيل بكرة عالية وضعها بهدوء لتسكن الشباك.