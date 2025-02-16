بمشاركة مصطفى محمد.. موناكو يضرب نانت بسباعية في الدوري الفرنسي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة موناكو ونانت التي أُقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نانت بسباعية مقابل هدف على ملعب لويس الثاني في فرنسا.

سجل ميكا بيريث، لاعب فريق موناكو، هاتريك في الدقائق 44 و54 و64.

وأحرز اللاعب تاكومي مينامينو هدفًا في الدقيقة 45، وأضاف اللاعب إلياس بن صغير هدفًا في الدقيقة 49، واختتم اللاعب جورج إلينيخينا التسجيل بهدفين في الدقيقة 81 و5+90.

وسجل هدف نانت الوحيد اللاعب ماتيس أبلين في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

وشارك المهاجم المصري، مصطفى محمد، في الدقيقة 67 بدلاً من ماتيس أبلين.

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 21 ليبقى في المركز الخامس عشر.