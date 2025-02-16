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موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

03:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

يوفنتوس

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف نادي يوفنتوس نظيره إنتر ميلان اليوم الأحد 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز - إيطاليا.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما جاء نادي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ويبث اللقاء على قناة "أبوظبي الرياضية بريميوم 1".

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