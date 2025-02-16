ماذا قدم مرموش قبل موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد؟

متفوقا على هالاند.. مرموش يدخل قائمة تاريخية مع مانشستر سيتي

بعد هاتريك مرموش.. كم عدد المصريين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

أصبح المهاجم المصري، عمر مرموش، حديث الساعة وكرة القدم حول العالم خلال الساعات الماضية، بعدما سجل ثلاثية في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد.

وجاء الهاتريك بعد فشل مرموش في التسجيل أو الصناعة خلال 5 مباريات شارك فيها مع السيتي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في المباراة المقبلة، في إياب بلاي أوف دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم مرموش قبل مواجهة ريال مدريد؟

تقييم: 9.5

أهداف: 3

اللمسات:40

تمريرة دقيقة: 14

دقة التمرير: 88%

تمريرات إلى الثلث الأخير: 4

حالات استرداد الكرة: 3

تسديدات على المرمى: 3

عرضيات دقيقة: 3

ارتكاب الخطأ: 3

فاز بـ 3 مواجهات أرضية

يُذكر أن مباراة الذهاب بين السيتي والريال انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين على ملعب الاتحاد.

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