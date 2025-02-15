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بعد هاتريك مرموش.. كم عدد المصريين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

11:50 م السبت 15 فبراير 2025
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    احتفال مرموش
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    أحمد حسام ميدو مع توتنهام
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    ميدو مع توتنهام
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    عمرو زكي
  • عرض 16 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 16 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 16 صورة
    تريزيجيه
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    أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق
  • عرض 16 صورة
    أحمد المحمدي
  • عرض 16 صورة
    حسام غالي مع توتنهام (12)
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    حسام غالي مع توتنهام (8)
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    النجم المصري سام مرسي
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
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    محمد النني
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    محمد النني
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة 25 التي أقيمت اليوم السبت، تسجيل لاعب مصري جديد هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكتفي عمر مرموش بتسجيل هدفا واحدا، بل حصل على كرة الهاتريك في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأصبح مرموش اللاعب المصري رقم 11 الذي يسجل في بطولة البريميرليج، بعد العديد من النجوم مثل، محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسام ميدو وعمرو زكي.

قائمة الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول وتشيلسي) - 179 هدفا

2. أحمد حسام ميدو (توتنهام) - 22 هدفا

3. عمرو زكي (ويجان) - 10 أهداف

4. محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) - 8 أهداف

5. أحمد المحمدي (هال سيتي وسندرلاند وأستون فيلا) - 6 أهداف

6. عمر مرموش (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

7. أحمد حجازي (وست بروميتش) - هدفين

8. رمضان صبحي (ستوك سيتي) - هدفين

9. حسام غالي (توتنهام) - هدف

10. سام مرسي (إيبسويتش تاون) - هدف

11. محمد النني (أرسنال) - هدف

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الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مرموش عمر مرموش ميدو حسام غالي عمرو زكي
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